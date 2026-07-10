На 10 млрд тенге оштрафовали компанию, производящую щебень в Актюбинской области

— В первом полугодии 2026 года экологи проверили 70 субъектов предпринимательства в регионе. В ходе контроля выявлено более 400 нарушений, наложено 228 административных штрафов на общую сумму свыше 10 млрд тенге. Из них взыскано только около 400 млн тенге. Например, на ТОО «Казахтуркмунай» были наложены два штрафа на общую сумму 252 млн тенге, эти деньги взысканы, — сказал заместитель руководителя Актюбинского областного департамента экологии Талап Уснадин.

Также наложены и взысканы 11 штрафов на ТОО «Казахстанский завод нефтяного оборудования» — это около 20 млн тенге.

— С ТОО «Тау-Кен» взыскано 17 млн тенге, с ТОО «Gas Processing Company» — 45 млн тенге. Только ТОО «Мугалжарский завод инертных материалов» еще не уплатило штраф на сумму 10 млрд тенге. В этой компании проверка была проведена в апреле. При производстве щебня должно производиться распыление воды, но это требование не выполнялось. Если не уплатят штраф, мы обратимся в суд и передадим дело судебным исполнителям. Компания хранит молчание, не подала встречного заявления ни в департамент, ни в министерство, — сказал заместитель руководителя Актюбинского областного департамента экологии Талап Уснадин.

Отметим, в регионе все еще преобладает доля выбросов предприятий нефтегазовой и горнорудной отраслей. В прошлом году она составила 44,6 тыс. тонн. В этом году объем выбросов снизился на 5%.

Ранее сообщалось, что предприятия Восточно-Казахстанской области заплатили за экологические нарушения свыше 200 млн тенге штрафов.