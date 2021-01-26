На значительные траты на содержание авто для руководства центральных госорганов указал Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Значительные бюджетные средства затрачиваются на содержание автопарка для руководства центральных госорганов. На содержание одного автомобиля в среднем расходуется более 6 миллионов тенге в год. Такие данные привел Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Значительные бюджетные средства затрачиваются на содержание автопарка для руководства центральных госорганов. Так, на содержание одного автомобиля в среднем расходуется более 6 миллионов тенге в год», - заявил Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания Правительства.

Он отметил, что в ряде стран внедрена практика денежной компенсации вместо персонального служебного транспорта.

«Такой подход прошел успешную апробацию в фонде «Самрук-Казына». Это позволило значительно сократить число служебных автомашин и снизить административные расходы на 1,5 млрд тенге», - сказал Глава государства.