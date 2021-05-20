На жалобы водителей скорой помощи Алматы ответил их директор

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В службе скорой медицинской помощи ответили на жалобы водителей нескольких станций скорой помощи касательно задержки выплат надбавок и покупок запчастей для ремонта машин за свой счет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в одном из СМИ сообщалось, что условиями труда были недовольны около 20 водителей.

«18 мая был проведен дисциплинарный совет по одному из наших водителей. По результатам совета было принято решение уволить водителя в связи с отсутствием на рабочем месте без уважительного документа в течении пяти дней. Согласно трудовому кодексу дисциплинарной комиссии, в состав которой входит заместитель директора, юристы, эксперты, кадровая служба, было принято решение о расторжении трудового договора», - сказал и.о. директора службы скорой медпомощи Ербол Сарсенбаев.

Он отметил, что водитель был не согласен с решением комиссии, а его коллеги, 20 человек, обратились с обращением в акимат. С ними проведено разъяснение всей ситуации и все согласились, в итоге извинившись.

Директор ССМП также ответил на жалобы касательно ремонта машин за свой счет.

«Эта ситуация якобы была ранее. На данный момент я могу предоставить все отчеты, акты, предоставляемые каждое утро авторемонтной мастерской и главным инженером. Согласно этой справки, ежедневно все машины проходят краткосрочный и долгосрочный ремонты в условиях авторемонтных мастерских. Весь автопарк у нас сейчас новый. В 2020 году было закуплено 140 новых машин. Вы сами, наверное, в городе видите их. 100 машин из них вступили в эксплуатацию с 1 января 2021 года, а 40 машин - с сентября. Кроме 200 машин, которые обслуживают население города Алматы медпомощью, у нас есть и резервные машины. Любая машина выходит из строя, в таком случае, бригада пересаживается на резервный автомобиль, а сломанный пригоняем в авторемонтные мастерские», - пояснил он.

Кроме того, спикер добавил, что с компаниями, которые осуществили поставку нового автотранспорта, заключены договора на гарантийное обслуживание.

«Учитывая, что это новые машины, и эксплуатируются с 1 января, каких-либо серьезных поломок не было», - заметил и.о. директора.

Ербол Сарсенбаев также рассказал и о надбавках водителей.

«Надбавки они получают. Также акиматом города в мае были выделены дополнительные средства для той категории лиц, которые не вошли постановлением Минздрава, в качестве стимулирующего компонента, так как они участвовали в этих противоэпидемиологических мероприятиях. Согласно приказу Минздрава, все лица, которые участвуют в противоэпидемиологических мероприятиях, подразделены на три категории, согласно которым и выплачиваются надбавки. Водители относятся к третьей категории, а фельдшеры и врачи - ко второй», - заявил он.

По его словам все они полностью обеспечены СИЗами.