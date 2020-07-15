На заявление по утечке персональных и медицинских данных ответил Марат Бекетаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр юстиции Марат Бекетаев ответил на заявление Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) по поводу утечки персональных и медицинских данных граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось, Центр анализа и расследования кибератак заявил, что скопившиеся с начала 2020 года более 24 тысяч аудиозаписей, телефонных разговоров, персональных и медицинских данных из интегрированной Государственной базы данных физических лиц оказались доступными в Интернете.

«Когда мы увидели эту публикацию в СМИ, сразу же проверили свои базы данных. Что касается базы данных физических лиц, никаких инцидентов по этой базе данных не происходило, никаких утечек не произошло. Система «11430.kz» не интегрирована с государственной базой данных физлиц, и рассуждения о том, что произошла утечка из базы данных физлиц не имеют никаких оснований. Только сам факт демонстрирует, что если между ними нет интеграции, то и утечки быть не могло», - прокомментировал Марат Бекетаев, отвечая на вопросы журналистов на площадке СЦК.

«Что касается мероприятий, которые проводятся МЮ по защите баз данных. Это система, которая находится на серверном центре государственных органов и подключена к оперативному центру информационной безопасности. Оперативный центр обеспечивает круглосуточный мониторинг информационных систем и взаимодействие с национальным координационным центром информационной безопасности. Это обеспечивает им должную защиту», - заверил глава Минюста.