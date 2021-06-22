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    20:18, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    На заседании Совета матерей АНК  обсудили вопросы укрепления единства и согласия в стране

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном Доме дружбы состоялось расширенное заседание республиканского Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана М.Азильханов, вице-министр информации и общественного развития РК С.Егизбаев, депутат Мажилиса Парламента РК Н.Дементьева, председатель Комитета по развитию межэтнических отношений Г.Шойкин, председатели и члены Советов матерей АНК, общественные деятели.

    В ходе заседания участники обсудили роль Советов матерей в решении вопросов, связанных с укреплением единства и согласия в стране, развитием гражданских и семейных ценностей, национальных традиций, продвижением государственного языка и работы советов матерей в качестве широких социальных площадок межэтнической коммуникаций.

    В своем выступлении заместитель Председателя АНК М.Азильханов отметил, что Советы матерей - это главный и наиболее эффективный институт социализации нашей молодежи. В этой связи они должны в процессе воспитательной работы, при реализации социальных проектов продвигать принципы государственной политики в сфере межэтнических отношений. Кроме того, Советы матерей Ассамблеи должны стать настоящими социальным лифтами для молодежи, для молодых матерей-активисток.

    М.Азильханов отметил важность институционального укрепления Советов матерей, встраивания их в общественные советы при акиматах, интегрирования в работу Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, в систему кенесов местного самоуправления.

    По итогам заседания определены меры по дальнейшему развитию Советов матерей АНК в свете новых задач, стоящих перед Ассамблеей.


    Теги:
    Ассамблея народа Казахстана АНК
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