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На запрос депутата по сносу VIP-терминала ответили в аэропорту Алматы

23 Декабря 2022, 13:32
На запрос депутата по сносу VIP-терминала ответили в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Международном аэропорту Алматы прокомментировали депутатский запрос мажилисмена Константина Авершина касательно переноса старого здания VIP-терминала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте корпоративных коммуникаций Международного аэропорта Алматы сообщили, что перенос VIP-терминала на новое место способствует сохранению культурного наследия Международного аэропорта Алматы. Перенос осуществляется со всеми необходимыми разрешениями, в полном соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

«Весь проект финансируется международными финансовыми институтами EBRD и IFC, которые требуют самых высоких мировых стандартов в области защиты культурного наследия. С 2020 года данный процесс осуществляется максимально прозрачно, под независимым контролем британских консультантов Mott MacDonald. Проводились регулярные встречи с заинтересованными сторонами, в том числе пять общественных слушаний и обсуждений.

Все документы и ответы на часто задаваемые вопросы доступны на сайте Международного аэропорта Алматы.

Культурное наследие будет сохранено и расширено в новом здании, которое является центральным объектом текущего проекта по развитию аэропорта Алматы в соответствии с международными стандартами», - отметили в департаменте.

Новый Международный пассажирский терминал планируется открыть летом 2024 года.

«Наша компания является частью крупнейшей в мире платформы управления аэропортами, работающей в 90 аэропортах в 29 странах. Последние 25 лет мы успешно строим, финансируем и эксплуатируем аэропорты по всему миру. Наша цель – обеспечить максимальное удобство для пассажиров, способствуя продвижению и развитию регионов, в которых мы работаем. Мы инвестируем более 200 млн долларов в развитие Международного аэропорта Алматы как лучшего аэропорта в регионе. Как публичная компания, приверженная этичному ведению бизнеса, мы обязаны защищать целостность нашего бренда. Поэтому мы просим исправить любые вводящие в заблуждение утверждения», - заявил президент Международного аэропорта Алматы Алп Эр Тунга Эрсой.

Историческое здание аэропорта Алматы построено в 1947 году и внесено в Государственный список памятников истории и культуры местного значения города.

«В соответствии со статьей 29 Закона РК «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» перемещение памятника допускается если его перемещение и изменение повлекут улучшение условий его сохранения. В этой связи перемещение допускается решением местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы на основании заключения историко-культурной экспертизы на памятники истории и культуры местного значения по согласованию с уполномоченным органом», - добавили в департаменте.

Также сообщается, что основанием для перемещения памятника послужили следующие документы:

- Постановление акимата Алматы от 11 ноября 2020 года «О перемещении памятника истории и культуры местного значения «Аэропорт (Аэропорт международных линий)»;

- Заключение историко-культурной экспертизы Научно-исследовательского и проектного филиала РГП «Казреставрация» от 31 октября 2022 года;

- Заключение международной историко-культурной экспертизы британской консалтинговой компании Mott MacDonald, июнь 2022 года;

- Протокол от 1 ноября 2022 года специальной комиссии по вопросам историко-культурного наследия Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

«Весь процесс проходил под контролем и с согласования международных финансовых институтов EBRD и IFC, выдающих средства на осуществление проекта строительства нового Международного пассажирского терминала. В целях учета мнения общественности был проведен ряд общественных слушаний и обсуждений с широким освещением в средствах массовой информации», - отметили в пресс-службе воздушной гавани.

В Международном аэропорту города заметили, что старт общественным обсуждениям и слушаниям был дан в декабре 2020 года. Всего было проведено пять общественных слушаний и обсуждений и более 10 встреч с представителями общественности и активистами. Результаты всех общественных слушаний и обсуждений, заключения международных экспертиз, архитектурные решения и дизайны, а также все необходимые и наиболее значимые документы и протокола по данному проекту были опубликованы на сайте аэропорта.

«Перемещение памятника архитектуры подразумевает его воссоздание с существующими декоративными элементами на новом месте. Декоративные элементы здания определяют его культурно-историческое значение, как памятника. В связи с чем, здание будет воссоздано и сохранит оригинальный вид следующих декоративных элементов: витражное заполнение оконных проемов, декоративные рельефно-орнаментированные панно на боковых фасадах, многопрофильный карниз с рельефно-орнаментированным карнизом по периметру, пештак, «сталактитовый» карниз пилонов пештака, трехчетвертные орнаментированные колонны национального ордера по углам пилонов, витраж арочного проема, башня (бельведер) со шпилем, ажурный парапет по всему периметру кровли.

В данном случае, в рамках реализации строительства нового Международного пассажирского терминала, памятник со всеми декоративными элементами будет перемещен в радиусе 420 метров на территории Международного аэропорта Алматы, тем самым это позволит улучшить условия по сохранению здания, как памятника истории и культуры», - заключили в пресс-службе Международного аэропорта Алматы.

Ранее депутат Мажилиса Константин Авершин потребовал проверить действия TAV Airports Holding на предмет законности сноса здания старого аэропорта и законность получения разрешения на снос памятника архитектуры.


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