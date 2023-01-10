На западе и севере Казахстана ожидаются морозы до -40 градусов

10 Января 2023, 00:45

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Морозную погоду без осадков прогнозируют в большинстве городов Казахстана 10 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние Арктический антициклон, ожидается морозная погода без осадков. Лишь на юге, юго-востоке и востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет снег, на юге области и в горных районах временами ожидаются сильный снег, усиление ветра, метель, туман, гололед.

Ночью в Мангыстауской области прогнозируют сильный мороз до -25 градусов, в Атырауской области - сильный мороз до -30 градусов, в Актюбинской области – сильный мороз до -35-39 градусов, на востоке Костанайской области ожидается сильный мороз до -40 градусов.

Ранее сообщалось, что в ближайшие три дня на большей части Казахстана сохранятся морозы. В 10 регионах страны объявлено штормовое предупреждение.