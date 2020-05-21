На юге Казахстана выявили и уничтожают очаг распространения саранчи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане выявлены и обработаны первые очаги распространения марокканской саранчи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

В 2020 году в республике ожидается распространение стадных и нестадных саранчовых вредителей на 824 тысячах гектар.

В соответствии с этими прогнозами, Министерством сельского хозяйства РК с прошлого года проведена масштабная подготовка к мероприятиям по борьбе с сельхозвредителями. В частности, из республиканского и местных бюджетов выделены 1,5 миллиарда тенге, на которые закуплены препараты различных групп пестицидов, а также услуги по химобработкам на всю прогнозируемую площадь.

Специалисты Минсельхоза отмечают, что в ходе поиска очагов саранчовых вредителей при помощи GPS навигаторов и трекеров по всей республике планируется обследовать около 40 млн га.

Первые защитные мероприятия начались в южных регионах республики с 10 апреля. В Туркестанской и Жамбылской областях на 143 тысячах гектар была обнаружена Мароккская саранча. К настоящему моменту обработано более 67% заселенной ими площади.

В других регионах химические обработки начнутся по мере выявления очагов распространения саранчовых вредителей. На приграничных с соседними государствами территориях будут проведены совместные обследования. Об этом специалисты Минсельхоза Казахстана заранее договорились с коллегами из РФ, Китая и Узбекистана.