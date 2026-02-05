На юге Казахстана увеличены мощности ключевых подстанций KEGOC

В результате сети получили дополнительный запас мощности, а энергоснабжение Шымкента, Жамбылской области и области Жетысу стало устойчивее к пиковым нагрузкам и подключению новых потребителей.

В рамках данной работы в 2025 году завершена модернизация оборудования на ряде подстанций, в том числе на ПС 220 кВ «Састөбе» и ПС 220 кВ «Сарыозек».

Фото: KEGOC

Подстанция «Састөбе»: разгрузили перегруженные узлы и усилили транзит

На подстанции Састөбе KEGOC заменил два силовых трансформатора по 25 МВА на новые — по 63 МВА каждый.

Тем самым увеличена допустимая нагрузка на транзите «Шымкент — Жамбыл» с учетом перспективных проектов, часть потребителей переведена на питание от 220 кВ (до 10–15 МВт), разгружены автотрансформаторы подстанций Казығұрт и ТЭЦ-3 Шымкент, которые ранее работали практически на пределе.

Все эти мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения Шымкента и прилегающих районов, особенно в периоды пикового потребления.

Фото: KEGOC

Подстанция «Сарыозек»: ликвидировали дефицит мощности

На подстанции Сарыозек мощность автотрансформатора увеличена в два раза — с 32 до 63 МВА.

Это позволило устранить дефицит мощности в узле, создать резерв для подключения новых крупных потребителей и повысить устойчивость работы сети при различных режимах.

Фактически подстанция получила запас по мощности на будущее развитие региона.

Это часть системной программы усиления юга. Работа не ограничивается этими объектами. KEGOC уже готовит следующие этапы усиления Южной зоны ЕЭС Казахстана. Продолжаются подготовка и реализация инвестиционных проектов по дальнейшему увеличению мощности подстанций — «Жалағаш», «Жаңатас», «Казығұрт», «Мырғалымсай», «Қызылорда» и подстанция «Жетісу» в городе Талдыкорган. В настоящее время по ряду объектов ведется разработка проектно-сметной документации, в рамках которой уточняются технические решения и параметры расширения мощности подстанций.

Южные регионы Казахстана активно развиваются как индустриальные, агропромышленные и туристические центры. Последовательное наращивание трансформаторных мощностей создает устойчивую основу для реализации инвестиционных и социальных проектов, развития предпринимательства и повышения качества жизни населения.