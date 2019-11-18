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На юге Казахстана при поиске бокситов обнаружены нефтепроявления

18 Ноября 2019 20:57
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На юге Казахстана при поиске бокситов обнаружены нефтепроявления

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области, на участке Шокпак, в породах палеозойского возраста в межгорной впадине в Большом Каратау впервые обнаружены нефтепроявления, расположенные на малых глубинах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

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Поисково-съемочная экспедиция проводила изучение геофизических аномалий в Леонтьевской впадине Большого Каратау для обнаружения залежей бокситов и связанных с ними свинца, цинка и редко-земельных элементов. С этой целью выполнялось бурение скважин глубиной до 300 метров. В одиннадцати из 39 пробуренных скважин на разных интервалах глубин была обнаружена капельно-жидкая нефть разных оттенков коричневого цвета. Также в процессе бурения, в буровом растворе наблюдались выносы нефтяных пленок и разгазирование этого бурового раствора.

Указанные проявления нефти на участке Шокпак - первые в Казахстане в горной местности и имеют важное значение для прогноза нефтегазоносности и Сырдарьинской, и Шу-Сарысуйской впадин.

Ранее в Шу-Сарысуйской впадине было открыто несколько мелких месторождений газа, наиболее известные из них: месторождения Амангельды и Придорожное. Теперь же Сырдарьинская и Шу-Сарысуйская впадины становятся перспективными на поиск нефти.

Разведка и бурение на участках будет продолжено.

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Ключевые слова: Туркестанская область,
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Жанара Мухамедиярова

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