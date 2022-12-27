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На юге Казахстана ожидаются дожди и снег

27 Декабря 2022, 02:00
На юге Казахстана ожидаются дожди и снег

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большую часть территории Казахстана 27 декабря все еще будет сохранять свое влияние отрог антициклона, с которым ожидается погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Под влиянием атмосферных фронтов на юге страны ожидаются осадки в виде дождя и снега, на крайнем севере республики – небольшой снег. На западе, севере, юге республике ожидается туман, на юге и востоке - усиление ветра.

Ранее сообщалось о штормовом предупреждении, объявленном в 7 регионах республики.


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