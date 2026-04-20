    13:22, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    На юге Казахстана обновили электросети, не модернизировавшиеся более полувека

    В Шымкенте и Туркестанской области модернизировали электросети, введенные в эксплуатацию еще в 1960–1980-х годах, передает агентство Kazinform со ссылкой на проектный офис МЭКС.

    Фото: МЭКС

    Работы провели в рамках национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов. Реализованы два пилотных проекта общей стоимостью 2,4 млрд тенге. По итогам модернизации износ инфраструктуры удалось снизить в Шымкенте — с 87% до 20%, в Туркестанской области — до 0%. Надежность электроснабжения повышена для более чем 27,5 тыс. потребителей.

    В Шымкенте одним из наиболее проблемных участков были линии электропередачи 35 кВ «Л-Кайтпас» и «Л-XXI Партсъезд», не обновлявшиеся с 1967 года. За почти 60 лет их износ достиг 81%.

    С 2019 по 2024 годы на этом участке зафиксировали 12 технологических нарушений.

    В ходе модернизации реконструировали 14,37 км сетей, устаревшие провода заменили на современные высокотемпературные с композитным сердечником. Пропускная способность увеличилась на 27 МВт, электроснабжение улучшилось для 24 тыс. абонентов, износ снизился до 20%.

    В Туркестанской области сети не обновлялись с 1960–1989 годов. За последние три года здесь зафиксировали 294 отключения.

    Проведена реконструкция 31 объекта линий электропередачи 0,4 кВ общей протяженностью 89,7 км. Установлены железобетонные опоры и самонесущие изолированные провода, что повысило надежность и безопасность сетей.

    По итогам работ износ сетей в регионе снизили с 87,3% до 0%, улучшили электроснабжение для около 3,6 тыс. абонентов.

    Как отметил руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Туркестанской области Актилеу Бекмуратов, модернизация позволила устранить многолетние проблемы с перебоями в электроснабжении и повысить надежность сетей.

    В целом реализация пилотных проектов обеспечила повышение надежности электроснабжения для более чем 27,5 тыс. потребителей южных регионов. Новые объекты введены в эксплуатацию в феврале 2026 года и уже работают в штатном режиме.

    Ранее пилотные проекты МЭКС профинансировали на 5,8 млрд тенге в Уральске.

    Дамира Кеңесбай
