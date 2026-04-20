На юге Казахстана обновили электросети, не модернизировавшиеся более полувека

Работы провели в рамках национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов. Реализованы два пилотных проекта общей стоимостью 2,4 млрд тенге. По итогам модернизации износ инфраструктуры удалось снизить в Шымкенте — с 87% до 20%, в Туркестанской области — до 0%. Надежность электроснабжения повышена для более чем 27,5 тыс. потребителей.

В Шымкенте одним из наиболее проблемных участков были линии электропередачи 35 кВ «Л-Кайтпас» и «Л-XXI Партсъезд», не обновлявшиеся с 1967 года. За почти 60 лет их износ достиг 81%.

С 2019 по 2024 годы на этом участке зафиксировали 12 технологических нарушений.

В ходе модернизации реконструировали 14,37 км сетей, устаревшие провода заменили на современные высокотемпературные с композитным сердечником. Пропускная способность увеличилась на 27 МВт, электроснабжение улучшилось для 24 тыс. абонентов, износ снизился до 20%.

В Туркестанской области сети не обновлялись с 1960–1989 годов. За последние три года здесь зафиксировали 294 отключения.

Проведена реконструкция 31 объекта линий электропередачи 0,4 кВ общей протяженностью 89,7 км. Установлены железобетонные опоры и самонесущие изолированные провода, что повысило надежность и безопасность сетей.

По итогам работ износ сетей в регионе снизили с 87,3% до 0%, улучшили электроснабжение для около 3,6 тыс. абонентов.

Как отметил руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Туркестанской области Актилеу Бекмуратов, модернизация позволила устранить многолетние проблемы с перебоями в электроснабжении и повысить надежность сетей.

В целом реализация пилотных проектов обеспечила повышение надежности электроснабжения для более чем 27,5 тыс. потребителей южных регионов. Новые объекты введены в эксплуатацию в феврале 2026 года и уже работают в штатном режиме.

Ранее пилотные проекты МЭКС профинансировали на 5,8 млрд тенге в Уральске.