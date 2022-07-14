14 Июля 2022 12:42

На высокий уровень молодежной безработицы в ряде регионов указал Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проблема занятости молодежи не решена до конца, заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас настало время сосредоточиться на вопросах по трудоустройству молодежи. Ежегодно на рынок труда выходит около 300 тыс. молодых людей. В стране создаются условия для саморазвития подрастающего поколения. Но, несмотря на конкретные меры, проблема занятости молодежи остается не до конца решенной», - сказал во время расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев.

Также Президент сообщил, что в некоторых регионах уровень молодежной безработицы значительно выше, по сравнению со средним показателем по стране.

«Особенно в городах Нур-Султан, Алматы, Алматинской, Карагандинской, Северо – Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях. Правительство и акимы областей должны уделить этому вопросу особое внимание. По окончании года подведем соответствующие итоги», - обратился Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Президент поручил запустить Цифровую карту семьи до конца года, также внедрить Социальный кошелек.