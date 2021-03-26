РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:10, 25 Март 2021 | GMT +6

    На вырубку елей на Шымбулаке для проведения ЧМ по фристайлу пожаловались алматинцы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинские активисты пожаловались на «вырубку елей» для проведения чемпионата мира по фристайлу. В акимате опровергли эту информацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На днях узнала о вырубке целого склона елок для соревнований по фристайлу на Чимбулаке… Сейчас под насыпанной пушками трассой находятся ели... потом их остатки, не вырубленные до этого, снесут бульдозерами. Вырубленные деревья свалили за склон, который ниоткуда не видно. Строители оставили в конце трассы высокие елки и использовали их как строительные леса, на которые бросали снег. И наращивали высоту. Получилась целая горка», - написала в своем Facebook экоактивистка Салтанат Ташимова.

    В пресс-службе управления зеленой экономики города сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

    «В социальных сетях появилась публикация о том, что на горнолыжном курорте «Шымбулак» вырубили целый склон ёлок для соревнований по фристайлу. Это информация не соответствует действительности: парк «Медеу» не проводил никаких работ по вырубке леса на этом участке, так как на этом склоне ранее не росли зелёные насаждения. Отметим, что этот склон использовался в советское время для обучения акробатике», - добавили в управлении.

    Напомним, в Алматы на ГК «Шымбулак» с 8 по 11 и с 13 по 14 марта состоялись чемпионат мира и этап кубка мира по фристайлу в дисциплинах «могул» и «лыжная акробатика». В нем участие приняли спортсмены из 19 стран мира.


    Теги:
    Спорт Экология Алматы Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!