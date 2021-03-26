На вырубку елей на Шымбулаке для проведения ЧМ по фристайлу пожаловались алматинцы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинские активисты пожаловались на «вырубку елей» для проведения чемпионата мира по фристайлу. В акимате опровергли эту информацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На днях узнала о вырубке целого склона елок для соревнований по фристайлу на Чимбулаке… Сейчас под насыпанной пушками трассой находятся ели... потом их остатки, не вырубленные до этого, снесут бульдозерами. Вырубленные деревья свалили за склон, который ниоткуда не видно. Строители оставили в конце трассы высокие елки и использовали их как строительные леса, на которые бросали снег. И наращивали высоту. Получилась целая горка», - написала в своем Facebook экоактивистка Салтанат Ташимова.

В пресс-службе управления зеленой экономики города сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

«В социальных сетях появилась публикация о том, что на горнолыжном курорте «Шымбулак» вырубили целый склон ёлок для соревнований по фристайлу. Это информация не соответствует действительности: парк «Медеу» не проводил никаких работ по вырубке леса на этом участке, так как на этом склоне ранее не росли зелёные насаждения. Отметим, что этот склон использовался в советское время для обучения акробатике», - добавили в управлении.

Напомним, в Алматы на ГК «Шымбулак» с 8 по 11 и с 13 по 14 марта состоялись чемпионат мира и этап кубка мира по фристайлу в дисциплинах «могул» и «лыжная акробатика». В нем участие приняли спортсмены из 19 стран мира.