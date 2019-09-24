На встрече с капитанами бизнеса США состоялся конструктивный диалог - Касым-Жомарт Токаев

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - О конструктивном диалоге на встрече с капитанами бизнеса США сообщил в Twitter Глава государства, передает МИА «Казинформ».

«На встрече с капитанами бизнеса США состоялся конструктивный диалог о развитии двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей. США традиционно входят в число ведущих деловых партнеров РК. Уверен, у нашего сотрудничества хорошие перспективы», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщалось ранее, Глава государства напомнил, что США являются одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. Общий объем американских инвестиций в нашу страну превысил 45 млрд долларов. Касым-Жомарт Токаев проинформировал американских партнеров об успешном осуществлении ряда совместных проектов в энергетической сфере и обратил внимание на наличие новых возможностей для расширения взаимодействия в сельском хозяйстве и высоких технологиях. По словам Президента, Казахстан намерен и впредь укреплять долгосрочные экономические контакты с американским бизнесом.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Соединённые Штаты Америки. В Нью-Йорке он примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также проведёт встречи с главами государств и правительств и представителями бизнеса



