На встречах в регионах Президент делал акцент на ключевых ценностях - политолог

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев посетил за последнее время три региона - Туркестан, Шымкент и Семей и произнес три больших речи. На своем Telegram-канале политолог Данияр Ашимбаев выделил, на что Глава государства делал акценты, передает МИА «Казинформ».

Все речи, по его мнению, выстроены по единому принципу: региональные проблемы и пути их решения, общенациональные вопросы, международное положение и политика Казахстана. Что касается второй части, то на этих вопросах политолог остановился подробнее.

Президент сказал буквально следующее:

В Туркестане - «В новом обществе, которое мы строим, на первом месте должен быть человек труда. Потому что патриотизм – это, прежде всего, предприимчивость и трудолюбие. Из пустых слов ничего не выйдет. Наши граждане должны в первую очередь заботиться о своих семьях и детях. Им нужно зарабатывать на жизнь своим трудом и усердием... Великий Абай предложил казахскому обществу концепцию «совершенного человека». Совершенный человек – это человек, которого отличает содержательное бытие, глубокое мировоззрение, широкий кругозор и трудолюбие. Ведь источник всех успехов – честный труд, предприимчивость и ответственность».

В Шымкенте - «Важно сохранить согласие народа. Источник благополучия – наше единство. Эти слова имеют глубокий смысл. Благополучие означает экономику, а единство – политику. Мы сможем расти и развиваться только в том случае, если сможем сохранить мир в стране. Нам не нужны ни внешние враги, ни внутренние распри».

В Семее - «Ядром этой работы становятся такие ценности, как высокая культура, передовые знания и честный труд. «Разум, доброта, упорство, скромность и труд», к которым призывал Хаким Абай, должны стать ориентирами для подрастающего поколения».

«Итак, ключевые ценности - единство, трудолюбие и образованность. Интересно, что Токаев акцентировал внимание на «Совершенном человеке» по версии Абая, перезапуская одновременно забытые, заброшенные, но крайне нужные тезисы о социальной модернизации и отказе от иждивенчества», - резюмировал Данияр Ашимбаев.