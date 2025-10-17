Возврат активов: свыше 1500 сельчан обеспечили чистой водой в Акмолинской области

Строительство объекта профинансировано за счёт активов, возвращённых государству органами прокуратуры.

В торжественной церемонии открытия приняли участие прокурор Акмолинской области Руфат Куттуков, аким Зерендинского района Асет Курмангожин, прокурор района Аскар Дастан и жители села.

Фото: прокуратура Акмолинской области

Прокурор области Руфат Куттуков поздравил сельчан с завершением строительства новых водопроводных сетей, отметив, что это не просто ввод в эксплуатацию одного объекта, а значимый шаг к повышению качества жизни жителей села.

Запуск системы централизованного водоснабжения обеспечит более 1 500 жителей качественной питьевой водой, создаст комфортные условия для проживания и окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие региона.