РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:37, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    Возврат активов: свыше 1500 сельчан обеспечили чистой водой в Акмолинской области

    В рамках реализации концепции «Закон и порядок» 16 октября в селе Садовое Зерендинского района Акмолинской области введена в эксплуатацию система централизованного водоснабжения, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

    На возращенные активы в акмолинском селе ввели централизованное водоснабжение
    Фото: прокуратура Акмолинской области

    Строительство объекта профинансировано за счёт активов, возвращённых государству органами прокуратуры.

    В торжественной церемонии открытия приняли участие прокурор Акмолинской области Руфат Куттуков, аким Зерендинского района Асет Курмангожин, прокурор района Аскар Дастан и жители села.

    На возращенные активы в акмолинском селе ввели централизованное водоснабжение
    Фото: прокуратура Акмолинской области

    Прокурор области Руфат Куттуков поздравил сельчан с завершением строительства новых водопроводных сетей, отметив, что это не просто ввод в эксплуатацию одного объекта, а значимый шаг к повышению качества жизни жителей села.

    Запуск системы централизованного водоснабжения обеспечит более 1 500 жителей качественной питьевой водой, создаст комфортные условия для проживания и окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие региона.

     

    Теги:
    Возврат активов Прокуратура Акмолинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают