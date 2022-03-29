На вопрос о строительстве кладбища «Кенсай 3» ответили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Алматы ответили на возмущения жителей микрорайона Думан касательно строительства кладбища «Кенсай 3», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Житель Алматы в Instagram сообщил, что горожане против строительства кладбища «Кенсай 3».

«Район Думан – Малая Станица, жители против кладбища. Почему делают кладбище в самых красивых местах центра города? Там красиво очень и люди гуляют, неужели нельзя где-нибудь в степи сделать?», - задается вопросами автор поста.

В пресс-службе акимата города ответили, что согласно постановлению акима Алматы от 15 октября 2014 года по адресу: южнее микрорайона Думан, восточнее кладбища «Кенсай» был выделен участок площадью 92,08 гектаров для организации кладбища смешанного типа.

«На сегодняшний день строительство инфраструктуры кладбища полностью завершено (подъездные пути, административное здание, ограждение), работы по строительству проводились еще в 2018 году. Согласно проекту, из общей территории участка под захоронения умерших предусмотрено 28-32 га, а остальные 60 га являются санитарной зоной кладбища, предназначенной для зеленых насаждений», - уточнили в акимате.

Отметим, еще в 2020 году сообщалось о передаче территории Кенсая-3 под захоронение людей.