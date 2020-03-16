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На волне ажиотажа спекулятивное завышение цен недопустимо – Президент РК

16 Марта 2020 14:46
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На волне ажиотажа спекулятивное завышение цен недопустимо – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК поручил Правительству и акимам взять на жесткий контроль спекулятивные завышения цен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На волне ажиотажа спекулятивное завышение цен недопустимо. По моему поручению Правительство и акимы всех уровней возьмут этот вопрос на жесткий контроль», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе обращения.

Ранее Глава государства заявил , что на поддержание отечественных предпринимателей и создание новых рабочих мест будет выделено не менее 300 миллиардов тенге.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Правительство РК, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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Акбота Кузекбай

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