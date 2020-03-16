На волне ажиотажа спекулятивное завышение цен недопустимо – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК поручил Правительству и акимам взять на жесткий контроль спекулятивные завышения цен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На волне ажиотажа спекулятивное завышение цен недопустимо. По моему поручению Правительство и акимы всех уровней возьмут этот вопрос на жесткий контроль», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе обращения.

Ранее Глава государства заявил , что на поддержание отечественных предпринимателей и создание новых рабочих мест будет выделено не менее 300 миллиардов тенге.