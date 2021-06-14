На вокзале «Нурлы жол» с 17 июня введут систему пропуска через «Ashyq»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 17 июня на железнодорожном вокзальном комплексе «Нурлы жол» введут систему «Ashyq», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу вокзального комплекса в сети Instagram.

«Уважаемые пассажиры и посетители вокзального комплекса «Нурлы жол»! Сообщаем, что с целью минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции, сокращения количества контактов, приводящих к заражению, с 17 июня 2021 года на железнодорожном вокзальном комплексе «Нурлы жол» будет внедрен проект «Ashyq».

В этой связи, для входа в здание вам необходимо заблаговременно установить на своем мобильном телефоне приложения, поддерживающие проект «Ashyq», - говорится на странице компании.

Напомним, теперь казахстанцы могут посещать городские ЦОНы по приложению «Ashyq». В международном аэропорту Нурсултан Назарбаев уже официально запущено приложение «Ashyq».