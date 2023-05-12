На воинскую службу из Алматы в этом году призовут 3000 человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане призывная кампания стартовала 1 марта и продлится до 30 июня. На сегодня 760 призывников из Алматы уже пополнили ряды военнослужащих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На основании закона о воинской службе и указа Президента РК проводится призыв граждан на срочную воинскую службу. Из Алматы в этом году на срочную воинскую службу будут призваны 3000 призывников, не имеющих право на отсрочку. Не годные по состоянию здоровья не подлежат призыву. На сегодня мы комплектуем Вооруженные силы РК, Пограничную службу КНБ, Службу государственной охраны, Министерства по ЧС, а также Нацгвардии РК. В данное время призвано 760 призывников, которые проходят срочную воинскую службу», - сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций начальник управления по делам обороны Алмалинского района полковник Айдар Мусрепов.

Также спикер напомнил, что осенний призыв будет производиться с 1 сентября по 31 декабря.

По данным спикера, для военнослужащих Министерством обороны инициированы льготы по поступлению в вузы. Они касаются прошедших воинскую службу и имеющих аттестат об окончании средней школы, либо документ о наличии технического, профессионального, после среднего или высшего образования.

Отслужившие солдаты получат право поступить в учреждение высшего и послевузовского образования без учета ЕНТ на платной основе. Уволенным же в запас образцовым воинам, в период срочной воинской службы добившимся высоких результатов в боевой подготовке, предоставляется право обучения не только без сдачи ЕНТ, но и за счет вуза.

«При поступлении они также смогут пройти бесплатное обучение на военной кафедре учебного заведения без вступительных экзаменов. Отбор будет проводиться из числа военнослужащих, которые отслужили срочную воинскую службу и показали хорошие результаты при службе», - добавил он.

Для получения льгот молодым людям достаточно представить перечень документов в вузы, добавив к ним справку о прохождении срочной воинской службы, которая выдается в ЦОНах, и копию военного билета. На сегодня по стране выделено порядка 3 тысяч грантов. К данной инициативе присоединились около 70 вузов страны.

Айдар Мусрепов отметил, что солдаты срочной службы, имеющие кредитные обязательства, также получают так называемые «кредитные каникулы» или отсрочку по их выплате на период службы. Новый проект инициировали в Министерстве обороны. По его словам, это повысит престиж и привлекательность прохождения срочной воинской службы.