-
-
02:45 105
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:41 288
-
вчера 21:28 222
-
вчера 21:03 267
-
вчера 20:55 359
-
-
вчера 20:02 269
-
-
вчера 19:18 278
-
вчера 18:47 243
-
вчера 18:20 509
-
-
вчера 17:18 303
-
вчера 16:41 277
-
-
-
вчера 15:08 465
-
-
-
вчера 14:30 593
-
-
вчера 13:48 476
-
-
-
-
вчера 12:11 792
-
вчера 11:48 535
-
вчера 11:28 874
-
-
-
-
вчера 09:18 654
-
-
вчера 08:00 334
-
-
вчера 07:00 319
-
-
-
вчера 04:30 425
-
На водоемах Павлодарской области ввели запрет на рыбалку
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Такая мера необходима в связи с весенним нерестом рыб, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.
Об этом сообщили в отделе рыбного хозяйства Павлодарской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Запрет на пользование рыбными ресурсами вводится в связи с весенним нерестом рыб. Соответствующий приказ подписан и.о. председателя комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК.
«Вводится запрет с 1 марта по 15 июня включительно на сбор и заготовку цист артемии на водоемах области, - уточнили в отделе. - На степных и пресных водоемах области, на реке Иртыш с ее пойменными водоемами от административной границы с Российской Федерацией с 10 мая по 20 июня 2019 года включительно, а также на водохранилищах канала имени Каныша Сатпаева - гидроузлы с первого по восьмой - с 20 апреля по 20 мая нельзя ловить судака, а с 1 мая по 30 июня - сазана».
- Более 1700 племенных КРС завезли в Прииртышье
- Из Нур-Султана в Экибастуз: многодетные семьи переезжают в регионы
- Аким Павлодарской области вручил ключи от квартир троим ветеранам
- Военные песни под окнами павлодарских ветеранов спели полицейские
- Павлодарские управления переехали в одно здание
- Аким Туркестанской области посетил с рабочей поездкой Тюлькубасский район
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана