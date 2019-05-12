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На водоемах Павлодарской области ввели запрет на рыбалку

12 Мая 2019 03:55 59
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На водоемах Павлодарской области ввели запрет на рыбалку

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Такая мера необходима в связи с весенним нерестом рыб, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

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Об этом сообщили в отделе рыбного хозяйства Павлодарской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Запрет на пользование рыбными ресурсами вводится в связи с весенним нерестом рыб. Соответствующий приказ подписан и.о. председателя комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК.

«Вводится запрет с 1 марта по 15 июня включительно на сбор и заготовку цист артемии на водоемах области, - уточнили в отделе. - На степных и пресных водоемах области, на реке Иртыш с ее пойменными водоемами от административной границы с Российской Федерацией с 10 мая по 20 июня 2019 года включительно, а также на водохранилищах канала имени Каныша Сатпаева - гидроузлы с первого по восьмой - с 20 апреля по 20 мая нельзя ловить судака, а с 1 мая по 30 июня - сазана».

 

 

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Ключевые слова: Сельское хозяйство, Павлодарская область,
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