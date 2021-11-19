+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -2 °С
USD 431.6 EUR 489
RUB 5.92 CNY 67.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На внутреннем рынке ЕАЭС за пять лет устранили 80% барьеров – Аскар Мамин

19 Ноября 2021 14:14
Поделиться:
На внутреннем рынке ЕАЭС за пять лет устранили 80% барьеров – Аскар Мамин

ЕРЕВАН. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Страны - участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за пять лет устранили на внутреннем рынке объединения 80% существовавших барьеров. Об этом сообщил в пятницу Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Новости по теме
В 2021 г. проведена эффективная работа по реализации приоритетов председательства Казахстана в ЕАЭС — А. Мамин
Освобожденный из рабства в Казахстане россиянин прибыл в посольство РФ в Нур-Султане Боестолкновения на границе Азербайджана и Армении: стороны обвиняют друг друга в провокациях Делегация из Казахстана приняла участие в памятном митинге в честь подвига героев-панфиловцев

«С 2016 года по сегодняшний день в рамках ЕАЭС устранено 80% барьеров, когда-либо существовавших на внутреннем рынке. Проведена масштабная работа по синхронизации условий торговли по целому ряду важнейших отраслей», - сказал он.

По словам Аскара Мамина, для дальнейшего стимулирования работы в этом направлении в рамках предыдущего заседания Евразийского межправсовета в Киргизии стороны утвердили перечень изъятий и ограничений, подлежащих устранению до 1 января 2023 года.

Глава правительства также отметил, что уже начата деятельность по формированию концепции евразийской товаропроводящей системы.

«Со стороны Казахстана работа по строительству указанной инфраструктуры уже активно ведется. Принятые меры положительным образом повлияли на взаимную торговлю ЕАЭС, объем которой за девять месяцев этого составил 52 млрд долларов, увеличившись на 32,5% по сравнению с [аналогичным] периодом прошлого года и на 16,5% по сравнению с допандемическим показателем 2019 года», - добавил он.

Мамин заявил, что инициативы казахстанского председательства в организации в этом году реализуются успешно.

«В начале года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритетные направления нашего председательства в организации. Это прежде всего активизация совместной работы по развитию взаимовыгодных кооперационных проектов, устранение существующих барьеров во взаимной торговле, укрепление транспортно-логистического сотрудничества, внедрение цифровых технологий в приоритетных отраслях экономики, расширение торгово-экономического сотрудничества. С уверенностью можно констатировать, что совместными усилиями наших стран обозначенные в обращении президента Казахстана инициативы успешно реализуются», - сказал Аскар Мамин.

Он отметил, что прогресс по указанным направлениям способствовал восстановлению экономик объединения в этом году.

«В текущем году проделана значительная работа по активизации промышленной кооперации в рамках ЕАЭС. В апреле текущего года утверждены основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года. Документ стал важнейшим фактором формирования условий для создания совместных предприятий и проектов на пространстве ЕАЭС», - напомнил Премьер-Министр Казахстана.

Подписывайтесь на наш канал:

#Премьер-министр РК   #Армения   #ЕАЭС  
Поделиться:
Новости по теме
В 2021 г. проведена эффективная работа по реализации приоритетов председательства Казахстана в ЕАЭС — А. Мамин
Освобожденный из рабства в Казахстане россиянин прибыл в посольство РФ в Нур-Султане
Боестолкновения на границе Азербайджана и Армении: стороны обвиняют друг друга в провокациях
Делегация из Казахстана приняла участие в памятном митинге в честь подвига героев-панфиловцев
Популярное
1 Коллективные мероприятия в Алматы запрещены - Жандарбек Бекшин
2 О противопоказаниях к прививке вакциной «Pfizer» рассказали в Минздраве РК
3 О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана
4 Пропавший табун лошадей вернули жителю ВКО
5 Два модульных поста полиции установили в Семее
6 Снег, сильный ветер, гололед - погода 19 ноября в Казахстане
Читайте также
Боестолкновения на границе Азербайджана и Армении: стороны обвиняют друг друга в провокациях
Аскар Мамин встретился с заместителями председателя Правительства РФ
Коллективные мероприятия в Алматы запрещены - Жандарбек Бекшин
О противопоказаниях к прививке вакциной «Pfizer» рассказали в Минздраве РК
О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана
Пропавший табун лошадей вернули жителю ВКО
Два модульных поста полиции установили в Семее
Снег, сильный ветер, гололед - погода 19 ноября в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив