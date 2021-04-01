На улицах 16 населенных пунктов Тюлькубасского района устанавливают освещение

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На улицах 16 населенных пунктов Тюлькубасского района Туркестанской области сейчас ведутся работы по установке освещения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

По плану световые приборы будут установлены на 19 улицах общей протяженностью 36 километров. На сегодня выполнено 75% работ. Проект будет завершен до мая.

Вопрос был поднят на отчетном собрании акима района Нурлана Байгута. Местные жители жаловались, что в ночное время между селами трудно передвигаться, и попросили главу района осветить улицы. Нурлан Мархабатулы удовлетворил просьбу населения и дал поручение специалистам соответствующих отраслей. Все обращения граждан вошли в план работы на текущий год и теперь успешно реализуются.



