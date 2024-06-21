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    17:33, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    На угольном разрезе «Восточный» в Экибастузе произошел пожар

    На угольном разрезе «Восточный» в Экибастузе произошел пожар
    Фото: скрин с видео

    Почти шесть часов понадобилось, чтобы потушить пожар на экибастузском разрезе «Восточный». Там загорелся подъемный конвейер, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Возгорание произошло на двух ветвях конвейера – рабочей и холостой. Пострадавших нет.

    Ситуацию прокомментировали в «Евроазиатской энергетической корпорации», в состав которой как раз и входит разрез «Восточный».

    - 20 июня в 14:45 на участке разреза «Восточный» произошло возгорание ленты подъёмного конвейера участка добычных работ № 2. Пожар локализован в 16:00 , ликвидирован - в 20:40. На месте работали подразделения ПВАСС, в составе трех единиц техники и 12 человек личного состава. На место были направлены два водовоза разреза «Восточный», эксплуатационный персонал, добровольная пожарная дружина, - сообщили в АО «ЕЭК».

    Причины пожара устанавливаются.

    Теги:
    Пожар Регионы Экибастуз Видео Происшествия Павлодарская область
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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