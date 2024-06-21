На угольном разрезе «Восточный» в Экибастузе произошел пожар

Почти шесть часов понадобилось, чтобы потушить пожар на экибастузском разрезе «Восточный». Там загорелся подъемный конвейер, передает корреспондент агентства Kazinform.

Возгорание произошло на двух ветвях конвейера – рабочей и холостой. Пострадавших нет.

Ситуацию прокомментировали в «Евроазиатской энергетической корпорации», в состав которой как раз и входит разрез «Восточный».

- 20 июня в 14:45 на участке разреза «Восточный» произошло возгорание ленты подъёмного конвейера участка добычных работ № 2. Пожар локализован в 16:00 , ликвидирован - в 20:40. На месте работали подразделения ПВАСС, в составе трех единиц техники и 12 человек личного состава. На место были направлены два водовоза разреза «Восточный», эксплуатационный персонал, добровольная пожарная дружина, - сообщили в АО «ЕЭК».

Причины пожара устанавливаются.