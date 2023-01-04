На уборке снега в Караганде задействовано 160 рабочих

4 Января 2023, 15:11

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде на очистке дорог от снега занято 160 рабочих и более 180 единиц спецтехники. За сутки с территории города вывезли более 18 тысяч кубов снега, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным городского акимата, сегодня, 4 января, в Караганде в уборке снега с дорог и тротуаров задействовано 184 единицы спецтехники и 160 дорожных рабочих.

«В первую очередь снег вывозим с основных магистралей, по которым проходят автобусные маршруты, заездных остановочных карманов общественного транспорта, тротуаров, пешеходных переходов и далее с других участков», - информирует горакимат.

Работа уборочной техники из-за неблагоприятных погодных условий ведется в усиленном режиме – в две смены.

За последние сутки с территории города вывезено порядка 18 тысяч кубов снега.

Как сообщили синоптики, метель и снегопад в регионе будет до выходных.

«5-6 января в области сохранится погода с выпадением снега и метель в связи со значительным повышением температуры воздуха. На севере-востоке и юге области ожидается туман, гололед. Температура воздуха ночью будет в пределах -4-9, на юге 0 градусов, дневная от -3 до +2. Шестого января, ночная температура будет в пределах от 0 до -5 мороза. А 7 января ожидается погода без существенных осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. На севере области сохранятся порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью и днем 3-8 мороза, на севере востоке области 1-2 тепла», - сообщила инженер-синоптик Карагандинского филиала РГП «Казгидромет».

Так же по информации синоптиков в Караганде с 1 по 4 января выпало 12,5 мм осадков. Нормой для региона считается для первой декады января 8 мм. То есть уже есть за несколько дней небольшое превышение декадной нормы осадков.