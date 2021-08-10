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На тушение пожара в Курчумском районе ВКО направлены еще 20 человек

10 Августа 2021 10:26
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На тушение пожара в Курчумском районе ВКО направлены еще 20 человек

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Рано утром в помощь на тушение загорания травы в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области направлены еще 20 пожарных из города Усть-Каменогорска. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

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Вторые сутки с огнем распространившимся на площадь 40 Га травы борются 14 огнеборцев и три единицы техники ДЧС ВКО, автоцистерна и пять человек опорного пункта Каратогай, две автоцистерны и шесть человек из Урунхайского лесхоза, единица техники и пять работников Боранского лесхоза, КАМАЗ и три сотрудника горнодобывающей организации, два трактора и 25 человек местных исполнительных органов и населения.

Тушение усложняет ветер и местность, где трудно маневрировать пожарным машинам и другой технике.

Травяные пожары, как правило, мгновенно перерастают в неконтролируемое горение и быстро охватывает несколько гектаров.




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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #МЧС   #Пожар  
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