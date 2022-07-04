4 Июля 2022 16:40

На тушение пожара в Караганде привлечен вертолет МЧС РК

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В 12:02 на пульт 112 поступило сообщение о пожаре на территории лесопосадки в городе Караганде, вблизи улицы Осевая, на территории КГУ «Карагандинское хозяйство по охране лесов и животного мира». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Предварительно общая площадь пожара составляет 200 га. В ликвидации задействованы 200 человек и 40 единиц техники департамента по ЧС, лесхоза, войсковой части №52859 МЧС РК, местных исполнительных органов. Силами полиции производится эвакуация дачников. Тушение пожара осложнено сильным порывистым ветром.

Для ликвидации пожара из г.Нур-Султана вылетел вертолет МИ-875 с водосливным устройством.

Кроме того, в 13:22 поступило сообщение о горении на территории лесопосадки вблизи микрорайона Восток-3. На месте также задействованы силы ДЧС и войсковой части №52859. Площадь горения устанавливается.

ДЧС Карагандинской области призывает жителей и гостей региона быть предельно внимательными с огнем: не бросать непотушенные спички, сигареты, осколки стекла и др. Разжигать костры можно только в оборудованных местах. Также нельзя оставлять костер, не потушив его. Не допускайте игр детей с огнем.