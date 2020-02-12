На три млн тенге оштрафовали КСК в Алматы в 2019 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - КСК по итогам прошлого года оштрафовали на сумму около трех млн тенге за отсутствие ежеквартальных отчетов и отсутствие текущих сберегательных счетов на каждый дом. Об этом сообщил заместитель руководителя управления жилищной политики Алматы Мейржан Отыншиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе самый крупный в стране жилищный фонд, насчитывающий 8,4 тысяч многоквартирных жилых домов. Они обслуживаются 900 органами управления – это КСК, ИП и т.д. Анализ поступающих жалоб на КСК показал, что более 70% обращений касается непрозрачной деятельности КСК, то есть непредставление отчетов, отсутствие текущих сберегательных счетов на каждый дом отдельно, повышение целевых расходов без согласия жильцов, 20% неудовлетворительная работа самого председателя органа управления, с требованием смены председателя или органа управления, отсутствие ремонта, плохое санитарное состояние подъездов, подвальных помещений и т.д. 10% - это ненадлежащая уборка в целом объектов кондоминиума», - сказал он.

На основании этих обращений проведено 300 внеплановых проверок, вынесено 154 предписаний по устранению выявленных нарушений, составлено 47 адмпротоколов.

Спикер пояснил, что органов КСК оштрафовали на сумму до трех миллионов тенге за отсутствие ежеквартальных отчетов и отсутствие текущих сберегательных счетов на каждый дом.

«Вначале мы делаем им предупреждение, если не исполняют, то через административный суд привлекаем их к ответственности», - добавил он.