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На три года осудили жителя Туркестанской области за культивирование марихуаны

4 Ноября 2021 14:33
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На три года осудили жителя Туркестанской области за культивирование марихуаны

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На три года осудили мужчину в Туркестанской области за культивирование наркосодержащих растений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

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На номер «102» Байдибекского РОП поступило сообщение о том, что некий житель занимается культивированием и хранением наркосодержащих растений. Факт полицейские зарегистрировали по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».

Прибывшие на место сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом совместно с сотрудникам Байдибекского РОП при обыске дома изъяли 48 кустов наркосодержащих растений. В шкафу также обнаружен пакетик с веществом. Изъятые вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу. 48 кустов наркотических средств оказались коноплей, в а пакетике высушенная марихуана общим весом около 150 гр. Подозреваемый арестован. По факту незаконного хранения наркотических средств провели досудебное расследование. На сбор доказательств и изучение дела ушло более 20 дней. В результате трехтомное уголовное дело направили в суд. Решением суда 52-летний житель Байдибека признан виновным и приговорен к трем годам лишения свободы.

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#Туркестанская область   #Суды   #МВД РК   #Борьба с наркотиками  
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