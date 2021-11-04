На три года осудили жителя Туркестанской области за культивирование марихуаны

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На три года осудили мужчину в Туркестанской области за культивирование наркосодержащих растений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

На номер «102» Байдибекского РОП поступило сообщение о том, что некий житель занимается культивированием и хранением наркосодержащих растений. Факт полицейские зарегистрировали по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».

Прибывшие на место сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом совместно с сотрудникам Байдибекского РОП при обыске дома изъяли 48 кустов наркосодержащих растений. В шкафу также обнаружен пакетик с веществом. Изъятые вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу. 48 кустов наркотических средств оказались коноплей, в а пакетике высушенная марихуана общим весом около 150 гр. Подозреваемый арестован. По факту незаконного хранения наркотических средств провели досудебное расследование. На сбор доказательств и изучение дела ушло более 20 дней. В результате трехтомное уголовное дело направили в суд. Решением суда 52-летний житель Байдибека признан виновным и приговорен к трем годам лишения свободы.