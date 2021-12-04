На три года осудили застройщика долгостроя в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Директор ТОО без лицензии осуществлял в Костанае строительство многоквартирных жилых домов с привлечением денег дольщиков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В суде №2 города Костанай рассмотрено уголовное дело в отношении директора ТОО К. за причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, подсудимый К., не имея лицензии на строительство жилых домов, за счет привлечения денег дольщиков, выдаваемых местными исполнительными органами, не имея согласованного эскизного проекта и разрешения на строительство, начал осуществлять строительство многоквартирного жилого дома.

«С 2012 по 2020 годы К. были заключены договоры инвестирования в строительство дома и предварительные договоры купли-продажи квартир с будущими покупателями, тем самым привлечены денежные средства граждан без намерения завершить строительство дома. Подсудимый К. обязательства по договорам не исполнил и не предоставил покупателям квартиры, гаражные боксы, парковочные места, коммерческие помещения, причинив крупный ущерб покупателям на сумму 948 140 061 тенге», - прокомментировали в облсуде.

В ходе судебных прений прокурор поддержал предъявленное обвинение в совершении хищения имущества потерпевших путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере и просил назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы. Подсудимый вину не признал. В ходе досудебного производства им был возмещен ущерб передачей недостроенного объекта, рыночная стоимость которого по состоянию на февраль 2021 года составила 1 551 166 681 тенге.

Судом действия К. были переквалифицированы с мошенничества, то есть хищения имущества, совершенного в особо крупном размере на причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное неоднократно, причинивший крупный ущерб, в связи с недоказанностью стороной обвинения в действиях последнего признаков хищения. При назначении наказания судом смягчающих и отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

«Санкция статьи 195 части 4 пункта 2 УК предусматривает наказание в виде ограничения свободы либо лишения свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, выполнять административно-распорядительные функции в сфере архитектурно-градостроительной и строительной деятельности сроком на 2 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», - сообщили в суде.

Осужденный был взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.