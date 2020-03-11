+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 9 °С
USD 393.60 EUR 446.85
RUB 5.47 CNY 56.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На три года лишили свободы совершившего в алкогольном опьянении смертельный наезд алматинца

11 Марта 2020 17:20
Поделиться:
На три года лишили свободы совершившего в алкогольном опьянении смертельный наезд алматинца

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы пьяный водитель сбил насмерть пешехода на улице Саина. Его приговорили к трем годам тюрьмы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сына известного режиссера обвинили в нападении
В Казахстане намерены ввести институт судебного контроля за исполнением судебных актов Водитель «Камаза» врезался в дом в Петропавловске Дело по браконьерству переквалифицировали из административного в уголовное в Атырау

Водителя признали виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека» УК РК.

«Судом установлено, что в декабре прошлого года Е. Аманжолов в нарушение требований пункта 2.4.2 Правил дорожного движения в ночное время, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не справившись с управлением, допустил наезд на пешехода К, следовавшего по тротуару. В результате наезда потерпевший К. от полученных травм скончался на месте происшествия», - сообщили в Ауэзовском районном суде.

Подсудимый вину в предъявленном обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся. Приговором суда ему назначено три года лишения свободы, с лишением права управления транспортными средствами сроком на четыре года с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

При назначении наказания суд учел, что подсудимый - единственный кормилец в семье, наличие несовершеннолетних детей, прощение отца погибшего. В качестве обстоятельства, отягчающего уголовную ответственность и наказание, суд признал управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Приговор не вступил в законную силу.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Борьба с преступностью, Суды, Судебный процесс,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив