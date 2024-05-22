На треть увеличился объем грузоперевозок по Среднему коридору

За четыре месяца текущего года объем грузоперевозок по Среднему коридору увеличился на 35 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом было заявлено в ходе встречи в Китае председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Ровшана Рустамова с председателем государственной корпорации «Китайские железные дороги» Лю Чжэньфаном, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В ходе встречи в числе других вопросов стороны обсудили субсидирование китайской стороной железнодорожных транзитных перевозок, проходящих через территорию Азербайджана, с целью повышения конкурентоспособности Среднего коридора.

Азербайджанская делегация представила проекты, которые страна осуществляет для развития инфраструктуры данной артерии. В этом контексте главой АЖД отмечено, что возобновление грузоперевозок по обновленной железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) по итогам ее модернизации позволит транспортировать грузы объемом до 5 миллионов тонн в год.

На встрече также прозвучало, что всего из порта в китайской провинции Сиань по Среднему коридору был отправлен поезд из 61 контейнера. В целом за январь-апрель объем грузоперевозок по этому маршруту увеличился на 35 процентов по сравнению с 2023 годом.

Фото: АЗЕРТАДЖ

20 мая стало известно о завершении модернизации 184 километрового участка железной дороги БТК, которая является важной частью Среднего коридора (ТМТМ). В этот же день из азербайджанского логистического центра Абшерон в сторону Грузии отправился грузовой поезд из 20 контейнеров.

Напомним, что во время государственного визита в Азербайджан в марте этого года Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заявил, что укрепление транспортно-логистического потенциала является стратегической задачей. И развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута будет способствовать не только расширению торговой динамики, но и усилит позиции Казахстана и Азербайджана в качестве связующего моста между Востоком и Западом.

Транскаспийский международный транспортный маршрут, или Средний коридор, проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.

В целом, Казахстан, благодаря уникальному географическому положению, является связующим звеном между крупными экономическими центрами в Европе и Азии, что делает страну критически важным игроком в трансконтинентальных логистических цепочках, особенно в такой важной транспортной артерии, как ТМТМ.