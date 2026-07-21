На трассе Талдыкорган – Текели на движущийся автомобиль упало дерево

На трассе Талдыкорган – Текели огромное дерево упало на двигавшийся легковой автомобиль. В результате пострадал водитель, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям области Жетысу, инцидент произошел 21 июля в районе местности «Өмір бұлақ» на автодороге Карабулак – Текели. Из-за сильных порывов ветра дерево рухнуло на проезжую часть и накрыло двигавшийся автомобиль Toyota Camry.

В салоне находились пять человек. В результате происшествия водитель получил травмы. По данным ДЧС, заблокированных в автомобиле людей не было.

Спасатели распилили упавшее дерево, расчистили проезжую часть и обеспечили безопасное движение транспорта.

В акимате Ескельдинского района сообщили, что пострадавший был доставлен в Центральную районную больницу Ескельдинского района. Его состояние оценивается как стабильное.

Водителям было рекомендовано соблюдать повышенную осторожность во время сильного ветра, придерживаться безопасного скоростного режима и учитывать вероятность падения деревьев и других объектов на проезжую часть.

Ранее сообщалось, что в Экибастузе планируют объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба после сильного града и шквального ветра, которые обрушились на город 19 июля.