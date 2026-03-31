На трассе Павлодар — Астана снова разрешена максимальная скорость 140 км/ч

В павлодарском филиале нацкомпании сообщили, ограничения сняты официально в связи с улучшением погодных условий и предписания уполномоченного органа.

С 30 марта 2026 года скоростной режим до 140 километров в час восстановлен.

Напомним, ограничения движения на трассе Павлодар — Астана ввели с 9 февраля. Отмечалось, что данная мера направлена на повышение безопасности дорожного движения, снижение аварийности и минимизацию рисков, связанных с неблагоприятными метеорологическими условиями, включая гололед, снежные заносы и ограниченную видимость. При этом указывалось, что мера временная.