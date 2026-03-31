    22:10, 30 Март 2026 | GMT +5

    На трассе Павлодар — Астана снова разрешена максимальная скорость 140 км/ч

    По информации регионального филиала АО «НК „КазАвтоЖол“, ограничения скорости на трассе Павлодар — Астана снято с 30 марта, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    В павлодарском филиале нацкомпании сообщили, ограничения сняты официально в связи с улучшением погодных условий и предписания уполномоченного органа.

    С 30 марта 2026 года скоростной режим до 140 километров в час восстановлен.

    Напомним, ограничения движения на трассе Павлодар — Астана ввели с 9 февраля. Отмечалось, что данная мера направлена на повышение безопасности дорожного движения, снижение аварийности и минимизацию рисков, связанных с неблагоприятными метеорологическими условиями, включая гололед, снежные заносы и ограниченную видимость. При этом указывалось, что мера временная.

    Артём Викторов
