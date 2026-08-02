На трассе к Хоргосу открыли движение в области Жетісу

В области Жетісу открыли движение для всех видов транспорта на участке республиканской автодороги «Подъезд Коктал — Жаркент — Хоргос» между селами Ушарал и Диханкайрат, передает Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

— 1 августа 2026 года в 23:00 открыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения KZ 05-02 «Подъезд Коктал — Жаркент — Хоргос» км 313–319 (примыкание к с. Ушарал — с. Диханкайрат), — сообщили в КазАвтоЖол.

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Ранее сообщалось, что в области Жетісу ограничили движение на участке республиканской трассы.