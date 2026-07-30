Движение ограничили на участке республиканской трассы в области Жетісу

В области Жетісу временно ограничено движение всех видов автотранспорта на участке автомобильной дороги республиканского значения, передает Kazinform со ссылкой на «КазАвтоЖол».

Ограничение введено 30 июля в 21:45 на трассе KZ 05-02 «Подъезд Коктал — Жаркент — Хоргос» с 313-го по 319-й километр, на участке примыкания к селам Ушарал и Диханкайрат.

Как уточнили в компании, решение принято в связи с устранением выявленных дефектов водопропускного сооружения.

Альтернативное движение автотранспорта осуществляется по маршруту Жаркент — Чулакай — Алматы — Шелек — Хоргос.

Ориентировочно движение планируется открыть 31 июля в 07:00.

Дополнительную информацию можно получить в круглосуточном колл-центре по номеру 1403.