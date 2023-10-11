На ТЭЦ в Риддера запустили два котла

На Риддер ТЭЦ после планового профилактического осмотра в работу снова запущен котлоагрегат №1, передает агентство Kazinform со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Аким города Даулет Батырбаев рассказал, что после набора необходимых температурных показателей котлоагрегат № 1 введен в параллельный режим с котлоагрегатом №3.

Напомним, накануне жителей предупредили, что температура подачи тепла в город снизится, так как специалистам было необходимо провести технологические процедуры по обследованию котла, являющиеся неотъемлемой частью пуско-наладочных работ. Сейчас котел снова в работе.

- До конца недели в Риддере температура воздуха от +17 до +20 днем и +8 - +13 ночью. Так что, прошедшая практически перерождение ТЭЦ города, последовательно проходит технологическую подготовку к предстоящему похолоданию для работы в уверенно нормальном режиме. Сейчас от городской теплоэлектроцентрали напрямую в город сети несут 49,5 градусов тепла. И это в пределах нормы в эту погоду, - говорится в сообщении.

При понижении температуры наружного воздуха, которое синоптики прогнозируют в Риддере к концу второй декады октября, температурный режим котлоагретов будет повышаться.

Отмечено, что ремонтные работы на теплоисточнике ведутся в соответствии с установленным графиком, с соблюдением технических регламентов. Это позволит встретить предстоящие холода в полной готовности.

В ежедневном режиме власти региона четко следят за последовательным соблюдением всех важных технологических процессов на полностью обновленной станции. В своём обращении к жителям города Даулет Батырбаев призвал доверять только достоверной информации из надёжных источников.