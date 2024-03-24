На ТЭЦ в Костанайской области выявили 71 технологическое нарушение

Почти 1,4 тысячи технологических нарушений выявили на энергоисточниках в Костанайской области, из которых одна авария и остальные — отказы разных степеней, передает корреспондент агентства Kazinform.

Большинство нарушений выявили у ТЭЦ-2 ГКП «Костанайская ТЭК». Также в числе антилидеров — ТЭЦ АО «ССГПО», там количество технологических нарушений почти не изменилось по сравнению с 2022 годом, и составил 42 единицы (в 2022 году — 44 нарушения).

— По области осуществляют работу 4 ТЭЦ, из которых 2 ТЭЦ по данным Министерства энергетики РК находятся в Красной зоне риска, а именно: Аркалыкская ТЭЦ на мазутном хозяйстве. Предприятие находится в резерве, износ основного оборудования составляет 90%. При этом новая ТЭЦ на угле, которая находится в работе, износ составляет порядка 4% и ТЭЦ АО «ССГПО» износом 73,5%, — заявили на заседании по вопросам энергообеспечения области с участием Кумара Аксакалова.

В желтой зоне находятся ТЭЦ областного центра. На следующий год запланирован ряд ремонтных работ для снижения износа.

Так в филиале АО «ССГПО» — «Электростанция» будут проведены капитальные ремонты на энергетическом котле № 4, турбоагрегатах № 1, № 2 и генераторе № 6. По итогам работ ожидается снижение износа на 4,3%.

По ГКП «Костанайская ТЭК» на ТЭЦ-1 будет проведен текущий ремонт турбины, водогрейных котлов и капитальный ремонт турбины № 2, паровых котлов и водогрейного котла № 4. По итогам работ ожидается снижение износа на 1%. (с 66% до 65%). На ТЭЦ-2 будут проведены аналогичные работы. Также с наступлением теплых погодных условий будет проведен ремонт железобетонной дымовой трубы № 2 на ТЭЦ-1.