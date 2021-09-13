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    10:00, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    На территории завода в Таразе загорелся битум

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В городе Таразе по улице Мамбет батыра на территории завода ТОО «Таразкөлікжолы» произошло возгорание битума, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт ДЧС Жамбылской области в Instagram.

    «Сообщение в дежурно-диспетчерскую службу Департамента по ЧС поступило 12 сентября в 10 часов 45 минут. На место происшествия выезжали пожарные в количестве 7 человек и 2 единиц техники. По приезду на место было обнаружено загорание битума в битумной яме на площади 80 кв. метров. Возгорание ликвидировано в 11 часов 14 минут», - говорится в сообщении.


    Теги:
    МЧС Пожар Происшествия, ЧС Жамбылская область Происшествия
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