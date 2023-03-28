На территории нефтесервисной компании в Жанаозене произошел пожар

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Жанаозене на территории нефтесервисной компании, оказывающей услуги по капитальному ремонту скважин, произошло возгорание химических реагентов в 11 пластмассовых однотонных резервуарах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Пожар произошел 27 марта в 18:40. В огне пострадал прицеп-тяжеловоз (трал). Общая площадь пожара составила 120 кв.м. Пострадавших нет.

«В ходе возгорания химических реагентов была угроза образования опасных газообразных продуктов сгорания (моноксида углерода CO, окиси азота NOx, углекислого газа CO2), которые представляли угрозу с риском взрыва и растекания содержимого на большие площади, с дальнейшим образованием парогазовоздушных смесей», - сообщила пресс-служба ДЧС Мангистауской области.

Всего на ликвидацию пожара по 3-му рангу были задействованы 17 сотрудников и 4 единицы техники службы пожаротушения, а также 2 единицы техники и 8 работников негосударственных противопожарных служб «Семсер-Өрт сөндіруші и «Өрт сөндіру қызметі- М».

При тушении возгорания проводилось одновременное охлаждение конструкций химических реагентов. Благодаря слаженной работе пожарных пожар был ликвидирован в 19:13.

Причина пожара устанавливается. На тушение химического реагента были поданы 2 ствола ГПС-600, производилось тушение пеной.