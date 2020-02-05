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На территории КНР находятся 780 казахстанцев – МИД

5 Февраля 2020 19:57
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На территории КНР находятся 780 казахстанцев – МИД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев провел очередное заседание межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавируса на территории РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

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По данным министра здравоохранения Елжана Биртанова, на сегодня в Казахстане не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Продолжается санитарно-эпидемиологический контроль на всех пунктах пропуска через государственную границу с КНР, в ходе которого с 6 января т. г. осмотрено 21,8 тысячи человек.

«На 5 февраля госпитализировано 104 человека с повышенной температурой, из них 71 уже выписан. В стационарах остаются 33 человека, по всем провели исследования на коронавирус – результаты отрицательные», — доложил Е. Биртанов.

В карантине также остаются 83 наших соотечественника, эвакуированные накануне из города Ухань. Лабораторные обследования также не выявили наличие у прибывших коронавирусной инфекции.

Первый заместитель министра иностранных дел Шахрат Нурышев сообщил, что на территории КНР находятся 780 граждан РК, в том числе 559 студентов. С просьбой о доставке в Казахстан обратились 427 человек, остальные изъявили желание остаться в КНР. Внешнеполитическое ведомство прорабатывает по дипломатическим каналам возможность организации вывоза наших граждан.

Пассажирам, имеющим билеты с 3 февраля т. г. на рейсы в КНР, осуществляется возврат либо переоформление авиабилетов по месту их приобретения. В данном вопросе проблем нет, заверил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев.

Также на заседании комиссии о проводимой работе доложили вице-министр внутренних дел А. Калайчиди, главный государственный санитарный врач Ж. Бекшин, заместители акимов Алматинской, Восточно-Казахстанской областей, городов Нур-Султан и Алматы.

Резюмируя итоги совещания, Бердибек Сапарбаев обозначил ряд конкретных задач по недопущению возникновения и распространения коронавируса, отметив необходимость продолжения работы всех служб в усиленном режиме.


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Ключевые слова: МИД РК, Правительство РК, Пневмония в Китае,
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