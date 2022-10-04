На территории горевших в Костанайской области лесхозов посадят саженцы

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — О том, что уже в этом году на территории Басаманского и Семиозерного лесхозов посадят саженцы, стало известно в ходе рабочей поездки акима Костанайской области в Аулиекольский район, где в начале сентября прошли крупные лесные пожары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе поездки глава региона осмотрел лесные питомники, находящиеся на территории района. В целом, на территории области имеются 10 питомников с текущей общей площадью 325,7 га, где 70,6 га — продуцирующая.

Также Архимед Мухамбетов встретился с руководителями учреждений лесного хозяйства области, обсудил вопросы определения объемов восстановительных работ лесного массива.

«На отводы будут задействованы лесники Семиозерного, Басаманского учреждений лесного хозяйства, а также будут привлекаться лесники области. Кроме того, Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК окажет поддержку нашему региону, направив 25 лесников для помощи по отводам лесосек. В целом, планируется задействовать 106 человек на отводах лесосек. Также на заготовку древесины планируется привлечение сил учреждений лесного хозяйства, будет направлено 105 человек»,- сообщил в своем посте в Instagram А. Мухамбетов.

С завтрашнего дня в Семозерном и Басаманском лесхозах, по информации акима, приступят к отводам гари лесных культур.

«Первый объем работ по отводу лесосек в рубку планируется закончить 9 октября и направить промежуточный объем в Комитет. После разрешения Комитета с 10 по 16 октября лесники приступят к разработке лесосек. Уже в этом году планируем посадку саженцев в Басаманском и Семиозерном лесхозе»,- добавил А. Мухамбетов.

Также аким области проинспектировал ход строительства жилых домов для погорельцев в селе Аулиеколь.

«На сегодняшний день 65 домам дали отопление, остальных планируется подключить до 5 октября. Строительные работы ведутся круглосуточно, планируется завершить в срок»,- заключил А. Мухамбетов.

Ранее сообщалось, что 2 сентября на территории Басаманского и Семиозерного лесхозов произошло загорание лесного массива. На место сразу выехал глава МЧС Юрий Ильин. Позже огонь дошел до населенного пункта Аманкарагай. Были эвакуированы жители ряда поселков. Пожар был полностью ликвидирован лишь 10 сентября.