На Тенгизе за девять дней не выявили ни одного заболевшего COVID-19

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области на Тенгизе за девять последних дней не выявили ни одного заболевшего COVID-19. На месторождении в инфекционных стационарах, где летом находилось более 400 больных, получают лечение пять человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки COVID-19 выявили у шести жителей Атырауской области. В городе Атырау подтверждено четыре случая, в Исатайском районе - один случай, в Курмангазинском районе заболел один человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 80 человек, в модульной больнице - 58, в районных инфекционных стационарах - 14. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - пять человек.

За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 5 человек.

Как ранее сообщалось , в Атырауской области 1440 женщин и подростков привились вакциной Pfizer.