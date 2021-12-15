На Тенгизе за девять дней не выявили ни одного заболевшего COVID-19
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области на Тенгизе за девять последних дней не выявили ни одного заболевшего COVID-19. На месторождении в инфекционных стационарах, где летом находилось более 400 больных, получают лечение пять человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки COVID-19 выявили у шести жителей Атырауской области. В городе Атырау подтверждено четыре случая, в Исатайском районе - один случай, в Курмангазинском районе заболел один человек.
В настоящее время в домашних условиях получают лечение 80 человек, в модульной больнице - 58, в районных инфекционных стационарах - 14. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - пять человек.
За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 5 человек.
Как ранее сообщалось , в Атырауской области 1440 женщин и подростков привились вакциной Pfizer.
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