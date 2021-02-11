На Тенгизе продлили карантин

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Главный государственный врач Атырауской области своим постановлением продлил карантин на месторождении Тенгиз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продлить карантин и ограничительные мероприятия на Тенгизе до стабилизации эпидемиологической ситуации. ТОО «Тенгизшевройл», оперативному штабу на Тенгизе, руководителям подрядных организаций и всем иным предприятиям на территории деятельности ТОО «Тенгизшевройл» обеспечить выполнение плана мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции среди работников, работающих вахтовым методом. Подрядным разработать детальный план мероприятий по локализации очагов COVID -19. Открыть дополнительные карантинные места на Тенгизском месторождении для изоляции больных коронавирусной инфекцией с бессимптомным течением. Всем промышленным предприятиям и компаниям, работающим вахтовым методом обеспечить строгое выполнение ограничительных и карантинных мер», - говорится в тесте постановления от 10 февраля.