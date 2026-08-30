На технофестивале в Швейцарии произошла стрельба, как минимум один человек погиб

Один человек погиб и еще пятеро получили ранения в результате стрельбы на технофестивале в швейцарском городе Арау, передает Kainform со ссылкой на Bild .

Как сообщили в полиции кантона Аргау, неизвестного стрелка или стрелков пока разыскивают, обстоятельства нападения устанавливаются.



По предварительным данным, стрельба произошла около 2:30 ночи рядом с ипподромом, где проходил Aarauer Rave. На видеозаписях, которые публикуют швейцарские СМИ, слышно около десяти громких хлопков.

Очевидцы рассказывали, что сначала приняли звуки выстрелов за фейерверк. После крика «Все вниз!» часть посетителей спряталась под диджейским пультом. Другие участники фестиваля сообщали о сиренах и большом количестве экстренных служб.



Территорию ипподрома оцепили, расположенный рядом бассейн также закрыли. Полиция просит людей не приближаться к месту происшествия и передать следователям любые фото и видео. В фестивале участвовали около 3500 человек.

Напомним, граждане девяти стран стали жертвами пожара в Швейцарии: в результате возгорания в баре Le Constellation, вспыхнувшего в новогоднюю ночь на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана, погибли более 40 человек.



Ранее сообщалось об очередном случае стрельбы в школе на Филиппинах.