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На ТЭЦ-2 «Арселор Миттал Темиртау» в работе находятся четыре котла из шести

24 Декабря 2022, 13:30
На ТЭЦ-2 «Арселор Миттал Темиртау» в работе находятся четыре котла из шести

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Руководство Комитета атомного и энергетического надзора и контроля посетило карагандинские теплоэлектроцентрали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

В рамках контроля прохождения текущего отопительного сезона 23 декабря т.г. руководство Комитета атомного и энергетического надзора и контроля посетило ТЭЦ-2 АО «Арселор Миттал Темиртау» и ТЭЦ-3 АО «Караганда-Энергоцентр».

На ТЭЦ-2 проведен осмотр основного оборудования котельного и турбинного цехов. В настоящее время в работе 4 котла из шести. Котел № 2 находится в ремонте до 10 января 2023 года. Для устранения дефектов на вспомогательном оборудовании остановлен котел № 3. Вопросы обеспечения стабильным теплоснабжением были рассмотрены на совещании с участием первого заместителя акима Карагандинской области Вадима Басина и акима г. Темиртау Ораза Таурбекова. Отмечено необходимость ускорения завершения капитального ремонта котла № 2 и проведение ремонтных работ по газоочистному оборудованию.

При посещении ТЭЦ-3 ТОО «Караганда-Энергоцентр» ознакомились с ходом пусковых операций по турбине № 5 после капитального ремонта, а также с вопросами накопления угля. Комитетом совместно с АО «НК «КТЖ» и ТОО «Богатырь-Комир» проводится ежедневная работа по координации перевозки маршрутов угля с целью увеличения запасов.


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