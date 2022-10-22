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На суде по делу экс-замакима Атырауской области Хаменовой допросили сотрудников Антикора

Автор:  
Виктор Сутягин
22 Октября 2022, 17:16
На суде по делу экс-замакима Атырауской области Хаменовой допросили сотрудников Антикора

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На суде по делу обвиняемой в коррупции экс-замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой допрошены сотрудники Антикора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

13 октября один из фигурантов дела Акылбек Рыскалиев изменил свои первоначальные показания, заявив, что Хаменова не имеет отношения к 4,5 миллионам тенге. По его словам, он дал такие показания под давлением сотрудников Антикора. Прокурор Лаура Асанова попросила суд допросить оперуполномоченных Агентства по противодействию коррупции РК Изата Муратова и Максата Муратова в режиме онлайн.

Адвокаты подсудимых попросили судью отказать в удовлетворении ходатайства прокурора. По их мнению, это приведет к очередному затягиванию процесса. Судья согласилась с доводами прокурора и сотрудников Антикора допросили.

«Нынешние показания Рыскалиева не соответствуют действительности. Считаю, что это прямое уклонение от ответственности. Не было никакого инструктажа, микрофон был зацеплен для фиксации и сделано предупреждение, чтобы резких движений не было, чтобы не испортить запись», - сообщил сотрудник столичного Антикора Изат Муратов.

«Я Рыскалиева лично не знаю. Узнал о нем только на момент задержания, когда проводили осмотр места происшествия. Я снимал на видеокамеру и никакого давления на него не оказывалось при проведении осмотра», – сказал на суде еще один сотрудник Антикора Максат Муратов.

Процесс продолжили с учетом показаний сотрудников Антикора. Судья отказала представителю прокуратуры в повторном просмотре видео задержания Акылбека Рыскалиева, снятого в декабре 2021 года в ходе негласных следственных действий и где он дает показания по делу Хаменовой.

11 августа в Атырау начался суд в отношении заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой, руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Атырауской области Акылбека Рыскалиева и директора ТОО «Балкыту» Умиртая Адамова. Бакытгуль Хаменову, занимавшую должность заместителя акима Атырауской области, задержали по подозрению в получении взятки из выделенных средств на установку памятника Абаю. В декабре домашний арест ей заменили на содержание под стражей в следственном изоляторе.

Ранее сообщалось, что Бакытгуль Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения.


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