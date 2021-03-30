На субсидирование минеральных удобрений и пестицидов предусмотрено 56,7 млрд тенге – Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На субсидирование минеральных удобрений и пестицидов предусмотрено 56,7 млрд тенге. Об этом сообщил директор Департамента производства и переработки растениеводческой продукции Министерства сельского хозяйства РК Азат Султанов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Посевная кампания, в целом, будет обеспечена всеми необходимыми ресурсами. В частности, в первую очередь, семенами. На текущий момент засыпка семян осуществлена на 100% от плана, соответственно, вся страна обеспечена семенным материалом. На поддержку семеноводства в текущем году предусмотрено из республиканского и местных бюджетов 11,8 млрд тенге. Это позволит профинансировать производство 82,1 тысячи тонн элитных семян и 3,8 млн штук саженцев», – сказал А.Султанов.

Также, по его словам, предусмотрено на субсидирование применения минеральных удобрений в местных бюджетах 26,1 млрд тенге. По оперативной информации акиматов, для проведения весенне-полевых работ аграриям уже доставлено 117,6 тыс тонн минеральных удобрений, отгрузка продолжается. В Алматинской, Жамбылской, Костанайской и Туркестанской областях уже ведется прием заявок на субсидирование. В ближайшее время начнется прием заявок в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях. По остальным регионам утверждение норм субсидирования находится в финальной стадии. Премьер-Министром поручено в недельный срок завершить все процедуры. На субсидирование применения пестицидов предусмотрено выделить 30,6 млрд тенге, что позволит обеспечить благополучную фитосанитарную обстановку.

Как сообщил А.Султанов, в сельхозформированиях для проведения посевной кампании имеются 141,7 тысячи тракторов, 73,2 тысячи сеялок, 221 тысяча почвообрабатывающих орудий. До 4,3 тысячи единиц увеличено количество современных посевных комплексов, которые могут осуществлять несколько видов технологических операций. Этому способствуют эффективные меры государственной поддержки при приобретении сельскохозяйственной техники. По информации «КазАгроФинанс», уже профинансировано приобретение 1 112 единиц техники на сумму 24 млрд тенге, в том числе техники отечественного производства.

А.Султанов также отметил, что, на проведение весенне-полевых работ, совместно с Министерством энергетики, выделено 386 тысяч тонн дизельного топлива. Операторами областей заключены договора, происходит отгрузка топлива в регионы. Дизтопливо будет на 15-20 тенге за литр дешевле, чем на АЗС. Средняя цена составит 165 тенге за литр.