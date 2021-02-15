На субсидирование агрострахования в 2021 году выделят около 3,3 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские растениеводы могут застраховать свои хозяйства по индексу влаги в почве. Сделать это можно не выходя из дома, на портале Qoldau.kz. Половину стоимости страхования возьмет на себя государство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Онлайн-страхование заработало в прошлом году и показало отличный результат: страховые выплаты фермерам составили порядка 535 млн тенге. При этом наступление страхового случая определяли не члены комиссии, а информационная система, опираясь на спутниковые данные. Это обеспечило объективность и прозрачность механизма страховых выплат.

В 2021 году на субсидирование затрат на агрострахование планируется направить 3,3 млрд тенге.

Оператором в сфере агрострахования является Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства – дочерняя компания АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро». Через ФФСПХ государство возмещает сельхозтоваропроизводителям часть затрат на оплату страховой премии при заключении договоров страхования.

Весь процесс страхования осуществляется на платформе Qoldau.kz, где размещена сервисная система «Agroinsurance». Казахстанские страховые компании перестраховывают свои риски у крупнейших игроков на мировом рынке – международных компаний Swiss Re, Munich Re и Hannover Re.

Страхованию подлежат зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза, овёс) и масличные (подсолнечник, рапс, лён). Застраховать свои посевы могут растениеводы Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.

Чтобы застраховаться, сельзозтоваропроизводитель должен:

• зарегистрироваться на сайте при помощи ЭЦП;

• войти в личный кабинет;

• выбрать из списка своих полей те, которые могут оказаться в зоне риска и которые он желает застраховать;

• выбрать страховую компанию (Жусан Гарант, Виктория, Номад иншуранс);

• оплатить 50% от стоимости страховки.

После этих несложных процедур аграрий получает возможность ежедневно отслеживать через личный кабинет уровень влаги в почве. При этом необязательно постоянно находиться онлайн. Если система зафиксирует дефицит или избыток влаги, аграрий получит уведомление на электронную почту. Остается только при помощи ЭЦП подписать заявление на выплату.

Весь процесс автоматизирован и выплаты осуществляются в течении 15 рабочих дней с момента наступления страхового случая.

Индексное страхование рисков от дефицита влаги предполагает три фазы, в ходе которых может наступить страховой случай. Первая фаза – с 15 мая по 14 июня, вторая фаза – с 15 июня по 14 июля, третья фаза действия страховой защиты – с 15 июля по 14 августа.

Учитывая небольшой снежный покров во многих регионах Казахстана и малый запас влаги в почве, эксперты предрекают в текущем году засушливое лето. В ФФСПХ уверены, что механизм страхования от засухи, удешевленный наполовину за счет государственного субсидирования, станет существенной поддержкой отечественных растениеводов.



